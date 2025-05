UUS SIHTKOHT Eestlaste huvi Hispaania kinnisvara vastu on jahtunud

«Luminoris näeme, et eestlased soetavad välismaale kinnisvara kõige sagedamini Hispaania lõunarannikule ja Soome,» ütles Kikas. «Nüüd on Hispaanias läinud hinnad kõrgeks ning ka kohalikud on päris hädas, sest suurele osale on kinnisvara muutunud kättesaamatuks. Kuigi osade eestlaste jaoks on Hispaania kodude hinnad endiselt vastuvõetavad, siis seda paari aasta tagust koduostu «hurraad»​ enam nii suures mahus ei ole,» lisas ta.

Helina Kikas selgitas, et kui veel hiljuti paistis Hispaania silma soodsa hinnatasemega, siis tänaseks on hinnavahe Tallinnaga oluliselt vähenenud. Hispaania lõunaranniku korterite ruutmeetrihinnad jäävad nüüdseks keskmiselt umbes 3000 euro juurde, mis on sarnane Tallinna keskmise hinnatasemega. Kui Hispaania lõunaosas kasvas kinnisvara ruutmeetrihind eelmisel aastal piirkonniti 10–15%, siis Tallinnas oli kasv tagasihoidlikum – umbes 4%.

«Välismaa vaates troonis varasemalt meie koduostjate hulgas Hispaania suure edumaaga, kuid viimase aasta jooksul on selle kõrvale kerkinud ka Portugal,» ütles Kikas. Ta märkis, et kinnisvarahindade kasvutempo jäi Portugali lõunaosas Hispaaniaga samasse suurusjärku, kuid Portugali korterite ruutmeetrihinnad on siiski mõnevõrra kõrgemad kui Hispaanias ja Tallinnas, jäädes olenevalt piirkonnast 3000–4000 euro vahele.

«Samas on hinnatõus pannud ostjaid seniseid piirkondi uuesti hindama – kui Hispaania on olnud eestlaste meelispaik juba aastaid, siis olenemata kallimast kinnisvarast, pakub Portugal praegu uudsemat valikut ja võimalust avastada seni vähem tähelepanu saanud piirkonda,» lisas Kikas.

Luminori kodulaenude valdkonnajuht märkis, et Lõuna-Euroopasse kinnisvara ostev eestlane on profiililt tavaliselt keskealine, keskmisest jõukam ja tihti reisiv inimene. «Sellise ostja jaoks on olulised nii elukeskkonna kvaliteet, piisavalt hea ühendus Eestiga kui ka kinnisvara väärtuse säilimine või kasv,» ütles ta.