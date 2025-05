Palju maksavad maasikad Riia keskturul? Tallinnas võib saada odavamaltki

Sarnaselt Tallinna põhiturgudega, müüakse ka Riia keskturul peamiselt Kreeka maasikaid. Hind on iga müüja juures sama – 3,99 eurot. Kuid lõunanaabrite kauplejad on leidnud viisi, kuidas nelja-eurost kilohinda oskuslikult varjata. Kilohinna asemel näitab suurem osa kauplejaid hoopis poole kilo ehk ühe maasikakarbi hinda, mille eest küsivad kauplejad kas 1,99 eurot või täpselt kaks eurot. Vastav info on siltidel välja toodud, kuid hajameelsemal võib see kahe silma vahele jääda.