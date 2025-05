AMETLIKUD NUMBRID Kas Uus-Meremaal ikka elab rohkem lambaid kui inimesi?

Uus-Meremaa suur lambapopulatsioon on aastakümneid olnud naljategijate lemmikteema. Kuid uus statistika näitab, et inimeste ja lammaste arvukused lähenevad üksteisele kiiresti. Kui 1982. aastal oli iga uusmeremaalase kohta riigis 22 lammast, siis täna on see suhe langenud 4,5 lambani inimese kohta.