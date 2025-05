LÄBIMURRE Pealinna südames asuvale tööstuspiirkonnale puhutakse uus elu sisse

«Arco Vara on aktiivselt otsinud võimalusi arendusportfelli laiendamiseks. Filtrist läbi mahub väga vähe, sest olulised on olnud nii asukoht, suurus, võimalik ehitusõigus ja väärtus, mida me oma klientidele pakkuda suudaksime. Nüüd on Lutheri kvartali näol meil harukordne võimalus anda uus elu Tallinna kesklinna ühele olulisele piirkonnale, mis on aastaid lahendust oodanud,» ütles Arco Vara juht Kristina Mustonen.

Lutheri kvartali visuaalid. Foto: Apex Arhitektuuribüroo

«Meie tiimil on olemas oskused ja kogemus terviklike piirkondade arendamiseks. Selle kinnituseks on meie varasemad projektid, nagu näiteks Kodulahe elukeskkond Stroomi ranna ja Merimetsa kõrval,» lisas arendusettevõtte juht.

Lutheri kvartali visuaalid. Foto: Apex Arhitektuuribüroo

Pärnu maantee, Tatari, Vana-Lõuna ja Vineeri tänavatega piirnev Lutheri kvartal hõlmab 15 kinnistut ning eesolev arendus koondab endas kodud, kontori- ja kaubanduspinnad ning toidutänava. Alale on kavandatud ka avalikuks kasutuseks mõeldud park. Kvartalisse on planeeritud 454 korterit, ligi 18 500 ruutmeetrit äripinda ning 615 kohaga maa-alune parkla. Arendusprojekti osana säilitatakse ja restaureeritakse ajalooliseid tööstushooneid ning seotakse need rajatava kaasaegse linnaruumiga.

Lutheri kvartali visuaalid. Foto: Apex Arhitektuuribüroo

Mustoneni sõnul avab Arco Vara uus arendusprojekt nii ettevõttele kui ka linnakodanikele erakordse võimaluse kujundada Tallinna kesklinna üks suurema potentsiaaliga piirkondi kaasaegseks, kestlikuks ja ihaldusväärseks.