Ajatu vannituba: kuidas kujundada vannituba, mis pikalt moodne välja näeb

Varem oli tavaks kujundada vannitoast steriilne ruum, mis täitis vaid elementaarseid funktsioone. See lähenemine on viimastel aastatel täielikult muutunud ja nüüdseks on vannitoast saanud kodune spaa, mille eesmärk on lisaks ihuharimisele suurendada ka koduomanike heaolutunnet. Sisearhitekt Janne Jakobsoni sõnul on vannitubades nüüd rohkem ruumi loomulikkusele, mis jääb kauaks püsima.