Mai alguses, kui tomatitaimed alles kasvavad, on äärmiselt oluline anda neile piisavalt lämmastikku – see toitaine soodustab lehemassi kasvu ning aitab taimel päikesevalgust püüda. Ilma lämmastikuta jäävad varred nõrgaks ja viljad väikeseks või jäävad sootuks tulemata.

Aednik ja aianduskanali Gardening Noob autor Denis soovitab väga tõhusat, ehkki esmapilgul harjumatut võtet: segada lambavill mulda või laotada seda taimede ümber. «Lambavill on äärmiselt rikas erinevate toitainete poolest – seal on lämmastikku, fosforit, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, rauda ja väävlit. Kui see hakkab lagunema, vabanevad need mulda ja toidavad taimi,» selgitab Denis.