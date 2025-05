1. Teksad

Teksapükste puhul usuvad paljud, et nööril kuivatamine on ainus viis säilitada nende värvi. Tõsi, kuid tulemus võib olla ebameeldiv – karedad, kõvad ja ebamugavad püksid. Spetsialistid soovitavad pigem madalal kuumusel kasutada trummelkuivatit ning lisada sinna sisse niiske lapp, mis aitab pehmendada kangast ja vähendada kortse. Loomulikult tasub esimesena pilk heita hooldussildile, et vältida riide kokkutõmbumist.