Sool ja suhkur kuuluvad kõige vastupidavamate toiduainete hulka. Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa tarbijakaitsekeskuse andmetel säilivad need kaks põhimõtteliselt igavesti, kui neid hoida kuivas ja õhukindlas anumas. Niiskus võib need küll kõvaks kamaraks kokku kleepida, ent kasutuskõlblikkust see ei mõjuta.