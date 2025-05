Tark aednik teab: peedi kõrval peaks kasvama just see köögivili

Peeti kasvatatakse eelkõige selle magusa maitse ja väärtusliku toitainete sisalduse tõttu. Peet on täis foolhapet, kaaliumi, pektiine, mis kaitsevad maksa, ja antioksüdante. Esimesed peedijuurikad saab maast välja tõmmata varasuvel ning viimased sügise keskel. Ent vähesed teavad, et peedi maitse ja saagikus sõltub olulisel määral selle naabertaimedest. Just nüüd on viimane aeg lisada peedipeenrasse üks lihtne, kuid tõhus kaaslane – salat.