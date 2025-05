Chiclayo piiskopkonna sekretär Zury Castillo meenutab uut paavsti, kelle kodanikunimi on Robert Francis Prevost, heade sõnadega. Ta kirjeldab teda kui ettevõtlikku jumalameest, kes ei jäänud kunagi ootama, et probleemid end ise lahendaks, vaid tegeles aktiivselt nende likvideerimisega, vahendab Reuters. «Kui temast sai kardinal, ütlesime talle, et järgmine samm on paavst. Ta naeris. Aga südames me juba teadsime.»