Harilik naat (Aegopodium podagraria ) on paljudele aednikele tuttav umbrohi, mis kipub kiiresti levima. «Naat on rauarikas ja sobib suurepäraselt pestosse, salatitesse või näiteks rannakarpide valmistamisel peterselli asemel. See annab toidule mõnusa roheluse,» õpetas Purmalis.