Sõrmkübarad sisaldavad tugevaid mürgiseid ühendeid, mis on tigudele kahjulikud. Kõik taime osad on mürgised, kaasa arvatud juured ja seemned ning eriti mürgised on ülemised lehed. Seetõttu hoiavad teod ja nälkjad sellest lillest eemale ning väldivad ka piirkondi, kus see kasvab. Just sel põhjusel on mõistlik istutada sõrmkübaraid nende taimede kõrvale, mis tigudele muidu väga meeldivad – näiteks lehtköögiviljade või pehmete ja mahlakate õitega taimede lähedusse.