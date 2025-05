Eriarvamus korteriühistu koosolekul: kuidas vormistada oma seisukoht?

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi tuletab meelde, et käes on korteriühistute majandusaasta aruannete koostamise ja kinnitamise aeg. Korteriühistud peavad esitama kinnitatud majandusaasta aruande korteriühistute registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates,» räägib ta.

«Kui korteriomanikul on mõnes KÜ üldkoosolekul käsitletavas küsimuses eriarvamus, on tal ka kohustus see edastada. Kui korteriomanik osaleb üldkoosolekul ja tal on eriarvamus, kuid ta seda ei edasta, võib ta minetada kaebeõiguse kohtus,» räägib Urmas Mardi.