ALUSTA TÄNA 5 kasulikku nippi, kuidas kodulaenu sissemakseks kiiremini raha koguda

Kikase sõnul on järjepidevus kõige olulisem kriteerium eesmärgini jõudmise juures. «Säästmine tuleb automatiseerida – nii pole kodulaenu sissemakseks kogutav summa pelgalt kuu lõpus järele jääv raha, vaid esmane prioriteet. Abi võib olla ka kulude jälgimise rakendustest või lihtsast kulude-tulude tabelist,» nentis ta.

Rohkem teenida on lihtsam kui senti saagida

Kikase sõnul võib väike lisasissetulek säästmise tempot oluliselt kiirendada. «Vahel võib mõni tund lisatööd nädalas säästetava summa kahekordistada. Ühekordsed projektid, hooajatöö, mittevajalike asjade müümine või tulu toovad hobid – kõik see võib anda sissemakseks kogumisele märkimisväärselt hoogu juurde,» ütles ekspert.

Ta rõhutas, et kindlasti tuleks teenitud raha kanda eraldi säästudeks mõeldud kontole, nii ei kulu see märkamatult igapäevasteks kulutusteks. Kui raha on juba säästukontole suunatud, paneb selle sealt välja võtmine enamasti põhjalikumalt mõtlema, kas kulutus on tõesti nii vajalik, et see õigustaks enda unistuse edasilükkamist.

Kaitse oma raha inflatsiooni eest

Kikase sõnul on viimase kolme aastaga näiteks Tallinna järelturu korteri keskmine hind kasvanud ligi 9% ning uusarenduste puhul umbes 20%. See tähendab sisuliselt seda, et kui koguja seadis endale kolme aasta eest eesmärgi korteri sissemaksu kogumiseks, siis varem seatud summaga täna enam samal tasemel kodu ei saa.

Luminori kodulaenude valdkonnajuht möönis, et sellise olukorra vältimiseks tuleb eesmärk seada mõningase puhvriga ning lisaks säästmisele mõelda ka sellele, kuhu kogutud raha suunata. «On mitmeid võimalusi, mis aitavad kogutud summat inflatsiooni eest teatud määral kaitsta. Näiteks tähtajaline hoius või reservhoius võimaldavad lisaks säästmisele teenida ka intressi,» ütles Kikas.