Kui ilmad soojenevad, muutuvad rotid ja hiired eriti aktiivseks, otsides uusi pesitsuspaiku. Kui sa ei taha, et nende uus kodu oleks just sinu majapidamine, tasub tegutseda ennetavalt. Hea uudis on see, et tõrjevahend võib olla sul juba köögikapis olemas.