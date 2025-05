Loorberilehed annavad köögile meeldiva kerge aroomi, eriti kui neid hoida avatud purgis või kotikeses. See võib aidata neutraliseerida muid lõhnu. Kuna aga loorberilehed sisaldavad ühtlasi ka tugevalõhnalist eukalüptooli, võib see nii mõnegi tüütu putuka (näiteks toidukoi ja jahumardika) hõlpsasti eemale tõrjuda.

Kuigi teaduslikud tõendid selle tõhususe kohta on piiratud, on see tava levinud paljude koduperenaiste ja kokkade seas, vahendab Express.