PANK HOIATAB Seadustamata muudatused vähendavad kodu väärtust just nii mitu protsenti

«Näeme tihti olukordi, kus koduomanikul on teadmatusest või ajapuudusel jäänud dokumendid uuendamata ning see on tagantjärgi läinud talle kalliks maksma,» rääkis Ossipova. «Kõigil, kes soovivad, et nende kinnisvara väärtus püsiks ja riskid oleksid maandatud, tasub oma kodu dokumentatsioon ehitisregistris üle vaadata ning vajadusel esimesel võimalusel korrastada. Registriandmete korrastamine ei ole bürokraatlik formaalsus – see on iga kodu turvalisuse, turuväärtuse ja finantsilise kaitse alus.»