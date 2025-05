ON, MIDA OODATA Jäneda laadasuvi algab aia- ja lillepäevadega!

Aia- ja lillepäevade tava on kestnud juba 23 aastat. Iga aastaga on nii kauplejaid kui ostjaid üha enam. «Jänedale tullakse nautima ka ilusat loodust, Musta Täku tallis pakutavaid maitsvaid roogasid, käsitöökeskuse õpitubasid ja näitust ning kohtuma juba tuttavaks saanud kauplejatega,» märkis ürituse peakorraldaja Enno Must.

Taas on Jänedal degusteerimistelgiga kohal mõisahoone ees Eesti Toiduliit. Liidu juht Sirje Potisepp ütleb, et Eesti parima toiduaine konkurssi peeti sel aastal juba 31. korda.

Kirjanik Mudlum tutvustab oma viimast teost «Roosihullu päevaraamat», mis võib aiapidajale palju humoorikaid äratundmishetki pakkuda.

Kes otsustab jääda ka õhtuks Jänedale, on Musta Täku Tallis lavale seadmas tuntud headuses pidude superstaar Meie Mees.

Koos aia- ja lillepäevadega algab käsitöökeskusel Musta Täku talli ülakorrusel uus hooaeg, mis kestab sügislaadani. Külastajaid ootab see neljapäevast pühapäevani, teistel päevadel saab sinna sisse kokkuleppel. Ka tänavu on vaatajamagnetiks ainulaadne näitus Baltikumi portselani ajaloost. Nii põhjalikku ja ülevaatlikku suurnäitust pole Eestis varem olnud ja selle pärast tasub isegi Jänedale eraldi sõit ette võtta. Käsitöökeskuses on ostjate ootel ehe kodumaine käsitöö: kudumid, sepised, keraamika, omatehtud kaltsuvaibad, aga ka käsitöölõngad. Aia- ja lillepäevade ajal oodatakse huvilisi loometöö töötubadesse.