Esimesel pildil näeb kodu välja nagu klassikaline poissmehe elamine ikka – hele diivan, aktsenttool, vaip ja lambid. Pärast pildil on see aga tundmatuseni muutunud: sadu taimi katab põrandaid, seinu, aknalaudu ja isegi osa mööblist. Rohelist on nii palju, et osa kommenteerijaid küsisid, kas see on üldse sama korter.