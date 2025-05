EKSPERT Oluline ohumärk uusarenduste turul on taandumas

Alates viimasest kinnisvararallist 2022. aastal hakkas valmisehitatud, kuid jätkuvalt müümata uute korteriomandite jääk üsna kontrollimatult kasvama. Kui kolm aastat tagasi oli terve Tallinna ja Harjumaa peale kokku alla saja kolimiseks valmis uue korteri, siis käesoleva veebruari alguseks oli see tõusnud juba kurjakuulutavale tasemele – 1126.

«Olukord muutus muretekitavaks, sest valmis, aga müümata korterid on nagu võõra riigi valuuta – sellel on väärtus, aga osta midagi ei saa, enne tuleb valuutavahetuspunkti minna. Meie arvutuste kohaselt oli betoonis kinni umbes 250 miljonit eurot, mille pealt maksti jooksvalt intresse ja kommunaal- ning hoolduskulusid, ehkki see betoon oleks võinud olla raha arendaja pangakontol. Küsimus ei olnud kas, vaid millal kellegi närvid või finantsmudel üles ütlevad. Siis oleks terve turg olnud ootamatus olukorras, kus oleks võinud alata kontrollimatu ahelreaktsioon, mis oleks mõjutanud terve elukondliku kinnisvara hinnataset,» sõnas Sooman.

«Tähtis polegi vabade uute korterite üldine jääk, mis on ka ajas tõusnud, vaid muret tekitavad just need varad, mis on valmis ehitatud, aga ikka müümata – need on erinevalt ehitusjärgus olevatest varadest otsene kulu ja äririsk,» rõhutas ta.

«Viimase kahe kuuga on aga toimunud väga järsk positiivne trend – arendajad on muutnud kauba kas hinna või lisaväärtuste pakkumistega atraktiivsemaks, pangad pakuvad A-energiamärgisega varadele suurepäraseid intresse ning praeguseks on 1126 valmis ehitatud korterist alles 946. Seda on ikka palju, aga 16 protsendiline valmisjäägi langus kõigest kahe kuu jooksul annab kinnitust, et trend on positiivne ning surve arendajatele on hoogsalt vähenemas,» selgitas Sooman.