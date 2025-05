PILK PEALE Tallinna kesklinna kerkib väike, aga privaatne kortermaja

Arhitekt Sander Treijari sõnul on 28 korteriga projekt kavandatud lähtudes Uue-Maailma piirkonna ajaloolisest hoonestustraditsioonist, tuues samal ajal sisse kaasaegsed funktsionaalsed lahendused.

«Eesmärk oli säilitada inimmõõtmelisus, kuid pakkuda elanikele ka tänapäevaseid kasutusvõimalusi – näiteks terrasside ja rattaruumide näol,» selgitab Sander Treijar. «Kahe maapealse hoonemahu vahele jääb hooviala, millele on kavandatud nii puhke- kui mängualad elanikele.»

Hoone liigendatud maht, miljöösse sobituv kõrgus ning sisehoov aitavad säilitada piirkonnale omast ruumitaju ja visuaalset sidusust. Lisaks laste mängualale ja kriiditahvlile on hoovi kavandatud ka vaba aja veetmise nurk täiskasvanutele. Väliala kujunduses on kasutatud lopsakat, kuid madala hooldusvajadusega haljastust, mis toetab hoovi aastaringset kasutatavust.

Vastavalt Kantar Emori hiljutsele uuringule eelistavad tallinlased elada väiksemas korterelamuid ning isiklikku rõdu või terrassi. Liveni sõnul on sellest lähtutud ka Virmalise kodude planeeringutes.

«Linnakodude ostjad on järjest teadlikumad oma pere vajadustest – tihti küsitakse majapidamisruumi, lisatualetti või eraldi pesuruumi,» kommenteerib Liveni loovjuht Alina Kester. «Tulevaste elanike soove oleme arvestanud nii korterite planeeringutes kui ka siseviimistlusvalikutes. Näiteks rõhutavad 3-meetrised laed ja 2,6-meetrised aknad korterite avarust ning viimistlusvalikud toonitavad seda veelgi. Lisaks on kõikidele korteritele kavandatud vähemalt 10 ruutmeetri suurune rõdu või terrass.»

Virmalise arendus on üks väheseid uusi korterelamuid Tallinna kesklinna piirkonnas, kus on võimalik pakkuda väiksemas kortermajas tänapäevast ruumilahendust. Kodude müük arendusse on juba alanud.