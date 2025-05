HEA VÕIMALUS Eesti arendaja pakub suve lõpuni õpetajatele 15 000 eurot koduostutoetust

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on pakutava toetuse ajendiks soov väärtustada õpetajaid - nende igapäevast tööd esile tõsta ja omal moel premeerida. «Uus kodu toob rõõmu ja annab värsket energiat ning just seda saame meie arendajana pakkuda. Nüüd, mil kooliaasta lõpp on käes ja pikem suvevaheaeg algamas, tekib õpetajatel loodetavasti rohkem vaba aega hinge tõmmata ja tulevikuplaane teha,» põhjendab Vähi, miks pakkumine just praegu tehti.