Inglise koloniaalstiili pärl Eestis: vaata, kui erilist eramut peidab Viimsi poolsaar

Kimsi tee asub tõkkepuuga suletud kogukonnas, pakkudes võrratut privaatsust ja turvalisust. Ümbritsetud teiste silmapaistvate eramutega, on see piirkond rahulik oaas, kus meri on alati lähedal. Maaliline mööda mereäärt kulgev sõit Tallinnast Viimsisse on igapäevane nauding, muutes asukoha nii eksklusiivseks kui ka hõlpsasti ligipääsetavaks.

See Viimsi eramu on midagi enamat kui pelgalt kodu – see on peene maitse, ajaloolise austuse ja kaasaegse mugavuse avaldus. Meelis Pressi käe all loodud ja ainulaadsete globaalsete aaretega kaunistatud kodu pakub elustiili, mis on ühtaegu luksuslik ja sügavalt isiklik. Neile, kes otsivad kodu, mis paistab silma oma ilu ja iseloomuga, ootab see 360 ruutmeetri suurune meistriteos avastamist.