Millist kohvi eestlased tegelikult joovad?

Teele kaasa haaratav kuum kohv on miski, millest ei taheta loobuda, tuleb välja Eesti suurima tanklaketi Olerexi kohvijookide müügistatistikast, mis ettevõtte müügiedenduse spetsialisti Kaisa Koosti sõnul on stabiilses tõusujoones.

«Kohv peab olema piimaga, olgu see siis tavaline piimakohv või mõni kaasaaegsem kohvijook nagu caffe latte või cappuccino ,» räägib Koost klientide eelistustest.

Nii moodustab lihtne piimakohv ehk must kohv sortsu piimaga keskmiselt neljandiku kõikidest kohviostudest. Kui arvestada sinna juurde ka need, kes ostavad piimakohvi suures ehk 500 ml topsis, on piimakohvi joojaid pea 40 protsenti.