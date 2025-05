Euroopa Liidu keskkonnavolinik Jessika Roswall ütles Saksamaa ajalehtedele Funke meediagrupis, et enne suve esitatakse veestrateegia. «Me teame, et me kasutame liiga palju vett. Me peame olema sellest probleemist teadlikud ja muutma oma suhtumist vette,» ütles ta.