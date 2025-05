PÄRIS HEA Eesti pank pakub nüüd soodsat kodulaenu ka ameti- ja kutsekooli õpetajatele

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova ütles, et nüüdseks on Coop Pank pakkunud õpetajatele oma parimaid kodulaenutingimusi juba poolteist aastat ja õpetajatele on eraldatud kodude rajamiseks ja renoveerimiseks ligi 30 miljonit eurot.

«Eelmisel aastal sõlmisime iga kümnenda uue kodulaenulepingu üldhariduskooli või lasteaia õpetajaga. Samas oleme saanud tagasisidet, et võiksime soodustingimusi pakkuda ka ameti- ja kutsekoolide õpetajatele ning nüüd tegimegi selle ära,» ütles Ossipova. Ta lisas, et Õpetaja kodulaenu eesmärk on muuta õpetajale kodu rajamine võimalikult lihtsaks, sest neil on kandev roll Eesti elu arengus, kuid samas kogevad suurt lõhet palga ja vastutuse vahel.

Coop Panga Õpetaja kodulaenu intress on alates 1,49%, millele lisandub 6 kuu euribor. Lisaks soodsamale laenumarginaalile vabastab pank õpetaja laenulepingu tasust ja tasub esimesel laenuaastal Coop Kindlustusmaakleri kaudu vormistatud kodukindlustuse maksed kuni 100 euro ulatuses. Samuti hüvitab pank pärast laenu väljastamist õpetajale kinnisvara eksperthinnangu kulu ning pakub aastaks tasuta arvelduspaketti.

Pank on pooleteise aasta jooksul Õpetaja kodulaene väljastanud igasse maakonda.