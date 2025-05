Kuidas mäletad oma lapsepõlve? Kas olid eeskujulik viieline, kes sõi kõik, mis taldrikul oli, või olid toidu osas pigem valiv?

Meil oli selline reegel kodus, et kõik, mis ise endale taldrikule tõstsid, tuli ära ka süüa. Senikaua istusid laua taga, kui oli söödud. See aitas majanduslikult keerulistel aegadel veidi ohjata seda, et ahnitsed endale head-paremat taldriku täis ja siis jääb pärast üle – pidid mõtlema, kui palju suudad tegelikult ära süüa. Olen ka mina istunud tunde taldriku ees.