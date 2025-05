Ekspertide sõnul on üks suurimaid vigu, mida inimesed rannarätikutega teevad, see, et nad viskavad need otse pesumasinasse ilma neid eelnevalt liivast puhastamata. Liiv aga on abrasiivne ja võib kahjustada trumlit, ummistada filtreid ning torustikku.