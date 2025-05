KEERULISED AJAD Kodulaenu sissemaksuks kasutatakse üha enam just seda varianti

«Näeme, et vaatamata kohati pilvistele aegadele majanduses on laenuturg võrdlemisi aktiivne. Üheks põhjuseks on kindlasti euribori langus, samas mängib rolli ka heal tasemel ja stabiilsena püsinud tööhõive määr. Ka maksepuhkuse taotluste numbrid, mida esitavad kliendid näiteks töökaotuse puhul, on tagasihoidlikud. Niisiis püsib eraisikute laenuportfelli kvaliteet heal tasemel ning hetkel laenuvõlgnevuste kasvu ka eesootava käibemaksu tõusu valguses näha ei ole,» kommenteeris SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.

Kodulaenu sissemaksuks kasutatakse ühe enam lisatagatist Kuigi enamasti moodustab kodu ostmisel omaosalus vähemalt 15%, on tänaste kinnisvarahindade taseme juures üha sagedamaks praktikaks lisatagatise rakendamine, mis on alternatiiv omafinantseeringule. Lisatagatist saab kasutada tingimusel, et see kuulub laenutaotlejale, tema leibkonna liikmetele või vanematele, ning see ei ole koormatud hüpoteegiga teise krediidiasutuse kasuks.