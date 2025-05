UUS TREND Miks lähevad korteriühistud üle kaugküttele?

Stabiilne hind ja vähem tööd

Teistele Tallinna korteriühistutele soovitab ta kaugküttele üleminekuks kasutada Tallinna linna uut toetust, millega kaetakse kuni 50% kaugküttega liitumise maksumusest. «Kui selline võimalus on olemas, tasub seda kindlasti kasutada,» lisas Kima.

Tartu maanteel asuva kortermaja küte tuli aastaid naaberhoone gaasikatlamajast, ent selline sõltuvus teisest ühistust ei olnud jätkusuutlik. Piirkonnas ei olnud aga kaugkütet ning alternatiive nappis. «Kui kaugküttevõrk laienes meie tänavani, oli selge, et liitume. Tahtsime stabiilsemat hinda, sest gaasi hind rallis vahepeal, ning varustuskindlust, et me ei sõltuks enam kõrvalmajast,» sõnas ühistu esindaja Eve Talvet.