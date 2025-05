Lihtne tualettpaberi nipp, mis aitab raha säästa!

Pilt on illustreeriv.

Hommikuti unise peaga tualetti minnes võib juhtuda väike äpardus: tõmbad tualettpaberi rulli liiga tugevalt ja see hakkab end hoogsalt lahti kerima. Ühe lehe asemel on sul korraga peaaegu terve rull käes. Sellist raiskamist on tegelikult lihtne vältida ning sellega säästad nii raha kui keskkonda.