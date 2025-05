Hoiatus kõikidele nõudepesumasina omanikele

Staffordshire'i tuletõrje- ja päästeteenistus Suurbritannias lükkab ümber laialt levinud eksiarvamuse, et elektriseadmete öine kasutamine on odavam. Enamiku majapidamiste jaoks ei too see mitte mingit märkimisväärset rahalist säästu, kui vaid suurenenud tulekahjuohu – eriti ajal, kui pereliikmed magavad ega suuda ohu korral kiiresti reageerida.