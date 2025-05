PANE KÕRVA TAHA! Koht, kus mune ei tohiks kindlasti hoida

Toiduhügieeni asjatundjad hoiatavad, et paljudel on valed arusaamad sellest, kuidas mune õigesti säilitada – ja see võib kaasa tuua raske toidumürgistuse. Kuigi muna võib tunduda värske ja tervena, võib see ikkagi sisaldada salmonellat või olla riknenud viisil, mida pole silmaga näha ega ninaga tunda. Eriti ohtlikuks muutuvad munad siis, kui neid hoitakse liiga kaua toatemperatuuril või külmkapis valesti.