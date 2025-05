Luukultuure, nagu ploomi, kirssi, mandleid ja aprikoosi, on kevadel rangelt keelatud lõigata. Selliseid puid ei tohi kärpida enne, kui oksad on saanud lehed külge, kirjutab Vakary Ekspresas. See tähendab, et puid tasuks lõigata alles siis, kui need on puhkeperioodi lõpetamas. Kui seda ei tehta, võivad puud kahjustuda.