Luukultuure, nagu ploomi, kirssi, mandleid ja aprikoosi, on kevadel rangelt keelatud lõigata. Selliseid puid ei tohi kärpida enne, kui oksad on saanud lehed külge, kirjutab Vakary Ekspresas.

Luukultuurid tuleks tagasi lõigata suve lõpus või varasügisel (tavaliselt juuli lõpus kuni augustis), kui mahlajooks on raugenud ja ilmad veel soojad. Mõnikord võib kergelt lõigata õitsemise järel, kui puu on tugev ja ilm suhteliselt kuiv. Kevadel, kui puu keskendub kasvule ja lehtede arendamisele, võib tugev lõikamine põhjustada tarbetut stressi. Halvimal juhul võib see kaasa tuua vähenenud saagikuse.