MUREKOHT Eesti korteriühistud istuvad tiksuva pommi otsas

Kuigi 80% Eesti kodudest on kindlustatud, ei teadvusta paljud koduomanikud, et nende vara ähvardab siiski varjatud oht. Nimelt Eesti Kindlustusseltside Liidu andmeil vaid pooltel korteriühistutel on sõlmitud kindlustusleping ühiskasutuses ja -omandis oleva vara kaitseks. Suurema kahjujuhtumi korral ei pruugi kodukindlustuse hüvitisest piisata, et kahjustada saanud kodu täiel määral taastada.