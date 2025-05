Hans Välimäki on tunnustatud Soome kokk, kes on saavutanud rahvusvahelist tuntust oma uuendusliku lähenemisega Põhjamaade köögile. Ta alustas kokandusega juba 12-aastaselt ning on elav legend Põhjamaade toidumaastikul, vahendab Iltalehti.