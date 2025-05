Mul on suurem kui sul! Khloé Kardashiani sahver ajas interneti marru

Kui enamik sahvreid on vaevu ruutmeetri kahe suurune, siis Khloé Kardashiani oma näeb välja kui mõne minimalistlikku restorani laoruum. Tõsielustaar postitas hiljuti Instagrami video oma kodusest sahvrist, mis on tekitanud sotsiaalmeedias tõelise tormi. Põhjus? See «sahver» on tegelikult ümber ehitatud garaaž ja suurem kui paljude inimeste korterid.