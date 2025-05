Ananass on igati tervislik ning suurepärane viis saada kätte üks oma viiest päevasest puu- ja köögiviljaportsust. Selle troopilise viljaga maiustades aga tunneme sageli, et suhu jääb torkiv tunne.

Asi on selles, et ananass sõna otseses mõttes torgib sind. Tuhanded imepisikesed nõelad nimega rafiidid torkavad sinu rakumembraame suus. Rafiidid on ananassi rakkudes asuvad kristallid, mis näevad mikroskoobi all välja nagu väikesed teravad nõelad ja põhjustavad suu limaskestas mikrokahjustusi – just sellest tulebki see kipitav tunne keelel pärast ananassi söömist.