NÄDALA RESTORAN Eesti kõige erilisemaid hot dog’e saab Jõelähtme vorstibussist

Mida teie teeksite, kui sõidate Tallinna lähedal Jõelähtmel läbi pisikese Ruu küla mere poole ning märkate järsku kadakate vahel rohelist kahekorruselist autobussi, millel on suitsev korsten küljes ning kokapõlle ja kaabuga mees naeratab uksel? Muidugi, pidurdate ja keerate vaatama, et mis see nüüd siis on.