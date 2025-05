KESTEV ILU Soomes joostakse tormi meilgi populaarsele taimele

«Elupuu on igihaljas okaspuu taim, mis sobib paljudesse aedadesse. Selgelt on nad tänavu väga nõutud ja sama kehtib ka dekoratiivpõõsaste kohta üldiselt, mille müük on samuti kasvanud 50 protsenti. Kuigi kevad on olnud jahe, on varajane lume sulamine soomlased õue toonud, »ütleb Prisma õue- ja aiandusala müügijuht pressiteates Marko Väänänen.