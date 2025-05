Äärmiselt kõrge temperatuur

Kuigi tomatid armastavad sooja ilma ja arenevad kuumuses suurepäraselt, põhjustavad püsivalt kuumad temperatuurid (32 plusskraadi ja rohkem) tomatilehtede kokkutõmbumist. Põletav kuumus tekitab taimele stressi ja sellest tingitud krussis lehed on taime katse vett säästa. Kuumuse mõju vähendamiseks kasutage varjualust või võrku. Kuigi see ei leevenda ümbritsevat kuumust, vähendab see selle intensiivsust ja parandab kasvu.