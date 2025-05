Selgub, et vanemate loomade liha, eriti kui on tegu rinnaliha või sääretükiga, ei sobi üldiselt šašlõkiks. Vanema looma lihas on nimelt rohkem sidekude ja see on sitkem kui noore looma liha, kirjutab Vakary Ekspreas. Kiirel grillimisel (nagu šašlõki puhul) jääb selline liha pigem nätskeks ja kuivaks.