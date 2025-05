Roheline vaenlane aias: kuidas visast umbrohust lõpuks jagu saada?

Kuigi naati peetakse sama visaks kui Bruce Willis ja tüütumaks kui kõrvas pinisev sääsk, on sellest siiski võimalik lahti saada. Kahjuks ainult siis, kui sul on kannatust ja püsivust. Mõnel juhul on targem tema kohaloluga leppida ja õppida teda hoopis toiduks kasutama.