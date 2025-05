Ettevõte avaldab, kuhu nende töötajad Eestist kaugtööd tegema lähevad: välja joonistub kindel trend

Mullaste sõnul on just ettevõtete roll pakkuda oma töötajatele tuge ning võimalusi, kuidas oma vaimset tervist turgutada. «Kaugtöö pakub keskkonnavahetust, vabadust ja uusi kogemusi, mis kõik aitavad ennetada vaimset kurnatust ning soodustavad paremat töö- ja eraelu tasakaalu. Eriti oluliseks on see muutunud pärast koroonapandeemiat, mil inimeste ootused töökohale on muutunud. Samuti võib uues keskkonnas töötamine tõsta loovust ja motivatsiooni, mis omakorda peegeldub positiivselt ka töö tulemuslikkuses,» sõnas Mullaste. Lisaks on kaugtöö võimalus hinnatud lastega töötajate seas, kes soovivad veeta koolivaheajad mõnes muus riigis.

Kokku on aastatel 2022-2024 Luminor Eesti töötajad veetnud välismaal 3125 päeva. Nendest kõige rohkem ehk 1014 päeva veetsid nad Hispaanias, teisel kohal on Itaalia (421 päeva), järgneb Portugal (206 päeva) ja seejärel Kreeka (200 päeva). Populaarsuselt viies sihtkoht on aga hoopis Suurbritannia, kus töötajad veetsid kokku 174 päeva.

«Statistikast on näha, et huvi kaugtöö vastu soojemas kliimas tekib just talvisel perioodil, mil meie enda kliima on karge ja muutlik. Vahemere riikidesse minnakse tavaliselt kogu perega ning pikemaks ajaks, mistõttu Hispaania ja Itaalia on esiviisikus kõigi Balti riikide edetabelites,» märkis ta.