KASUTA VÕIMALUST Väikeelamute kütteseadmete uuendamiseks saab taas toetust küsida

Alates 2. juunist saavad väikeelamute omanikud taas taotleda toetust kütteseadmete uuendamiseks. Toetuse eesmärk on muuta Eesti linnade õhk puhtamaks ja võimalusi on võrreldes kahe eelneva vooruga juurde tulnud: rahastatakse ka pliitide uuendamist ning toetust saab taotleda olenemata hoone vanusest.

Taotlusvoor avatakse 2. juunil 2025.a kell 11.00 riigi e-toetuse keskkonnas. Tegemist on jooksva taotlusvooruga, mis on avatud kuni eelarve ammendumiseni. Toetuse kogueelarve on 6 miljonit eurot ja taotlused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras.

EISi eraisikute toetuste juht Kersti Saar tõi välja, et toetuse saamiseks ei alustataks töödega enne rahastamise otsust. Maksimaalne toetus elamu kohta on 10 000. Need nõuded kehtivad ka neile, kes on juba varasematest voorudest toetust saanud.