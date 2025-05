Lõika ja purusta

Sirelitel on puitunud varred, mis raskendavad vee imendumist, vahendab Better Homes and Gardens. Seetõttu soovitatakse varred lõigata 45-kraadise nurga all ja seejärel teha vertikaalne lõige või purustada varre ots kergelt haamriga. See suurendab vee imendumispinda ja aitab õitel kauem värskena püsida.