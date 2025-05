Hong Jin-kyung on Lõuna-Korea superstaar, kes särab nii moelavadel, teleekraanil kui köögis. Ta on esimene korealanna, kes murdis rahvusvahelisse Benettoni kampaaniasse. Tema kokanduskanalil on miljoneid jälgijaid ja nüüd on eestlastel võimalus saada osa tema fenomenist.

Tänaseks on ta globaalne ettevõtja, menuka kimchibrändi «The Kimchi» looja, Netflixi hittsarja «Single’s Inferno» osaline ja Korea Oscarite ehk Baeksang Awards’i värskeima naismeelelahutaja tiitli omanik. ​Hong Jin-kyung on naine, kes annetab miljoneid lastekaitseks ja õpetab YouTube’is, kuidas keeta ideaaldet puljongit. Nüüd on ta Eestis ja räägib ta oma esimesest pelmeenist, vanaema nuudlitest, verivorsti-üllatusest ja sellest, miks ta usub, et toidul on võime muuta maailma.