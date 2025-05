EKSPERT Tallinna «mägede» uutest korteritest on saanud luksuskaup

Igor Habali sõnul on uute magalakorterite hinnad tõusnud proportsionaalselt rohkem kui näiteks kesklinnas ning pole seega enam paljudele kättesaadavad. «Kui viis aastat tagasi oli uue kahetoalise magalakorteri hind 110 000 euro juures, siis nüüd on see keskmiselt 165-170 000,» rääkis Habal.

«Magalates on uue korteri keskmine ruutmeetri hind tõusnud 4400-4500 euro juurde ja ses osas pole Lasnamäel, Mustamäel või Õismäel erilist hinnavahet. Üks on aga selge – «mägesid» ei saa enam võtta kohana, kust leiab uue kodu teistest linnaosadest soodsamalt ning pigem on nendest saamas luksus. Reaalsuses küsitakse 60-ruutmeetrise Mustamäe uusarenduse korteri eest 265 000 eurot ning see paneb inimesi alternatiivina vanemaid kortereid või uut kodu linnast välja otsima,» rääkis Habal.

«Osalt on kõrgete hindade taga uusarenduste pakkumiste vähesus Mustamäel ja Lasnamäel, Õismäe Astangu poolses otsas on neid rohkem saada. Lasnamäel on näiteks praegu müügis veidi üle 50 uue korteri, mis on harjumuspärasega võrreldes kordades vähem. Kui pakkumisi on piiratult, siis on arendajad tugevamal positsioonil ja saavad ka rohkem küsida,» kommenteeris Habal.

«Mägede vanemate korterite hinnad nii hoogsalt tõusnud pole ning vahe kesklinnaga on tuntav. Näiteks leiab „mägedest“ vanema kahetoalise ka alla 100 000, aga kesklinnas on võrreldavad hinnad 150 000 juures,» lisas Habal.