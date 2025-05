KAS KA SINA? Just nii suur osa rahvast joob iga päev kohvi

IKEA uuringu kohaselt on paljude jaoks kohvi joomine enamat kui lihtsalt harjumus. 62 protsenti eestlastest kirjeldab seda kui igapäevast rituaali, samas kui 11 protsenti tunnistab, et kohv on nende jaoks nauding, mida nad vahel endale lubavad. Paljud eelistavad kohvi juua just kodus ja seda eri põhjustel. Näiteks tuuakse välja võimalus säästa raha (45 protsenti), teha endale meelepärast kohvi (40 protsenti) ja nautida samal ajal kodust keskkonda, mis on rahulik ja hubane (37 protsenti).

IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere sõnul on kodusest kohvinurgast saanud paik, mis toob palju sisemist rahulolu, ja et sealsed läbimõeldud lahendused aitavad luua veelgi paremat kohvijoomise kogemust. Mikvere jagab, kuidas sellist nurka täpsemalt kujundada, et see pakuks rõõmu ja saaks tavapäraseks osaks igapäevaplaanidest.

Leia see õige koht

Mikvere soovitab luua kohvinurga mugavasse ja käepärasesse kohta, pidades silmas oma igapäevaseid harjumusi, näiteks töölaua lähedusse. «Näiteks sobib see hästi köögi töötasapinnale, kus on selleks eraldatud ala, või ratastega köögisaarele, et saaksid selle veeretada, kuhu parasjagu soovid. Eesmärk on muuta see nurk tahtlikuks ja priiks asjatust segadusest,» sõnab sisekujundaja.

Täpselt nii palju ja nii vähe kui vaja